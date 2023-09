Futuro shopping de Americana anuncia 30 lojas e deve ser inaugurado em setembro de 2024

Projeto do Americana Mall, que tem inauguração prevista para o próximo ano - Foto: Divulgação

O Americana Mall, shopping com inauguração prevista para 2024, anunciou suas 30 primeiras lojas neste sábado. O empreendimento também comunicou que deve abrir suas portas no mês de setembro.

As marcas anunciadas são: Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, You Com, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O projeto do Americana Mall incorpora uma filosofia centrada nas praças internas, com iluminação natural e ventilação.

A arquitetura do shopping também oferecerá beirais para sombreamento, árvores de grande porte e uma paleta de materiais naturais, além de áreas para atividades ao ar livre e espaços para brincadeiras com crianças e pets.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Em resumo, o Americana Mall é mais do que um shopping. É uma verdadeira urbanização que traz a vida urbana das calçadas para um ambiente protegido, oferecendo uma ampla variedade de opções de compras, entretenimento e convívio para a comunidade de Americana”, disse o arquiteto responsável, Jayme Lago Mestieri.