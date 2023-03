Obra do Americana Mall avança e tem primeiro pilar instalado

Previsão é de que o empreendimento, com 120 lojas e seis salas de cinema, seja entregue no segundo semestre de 2024

Ao todo serão 260 pilares e a imprensa foi chamada para acompanhar o marco de instalação do primeiro pilar - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

“Hoje é um dia histórico para nós”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), nesta quarta-feira (1°), durante evento de colocação do primeiro pilar do shopping da cidade, o Americana Mall, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.370, na Vila Israel.

Este é o primeiro shopping da cidade e era aguardado há anos pelos moradores. Ao todo serão 260 pilares e a imprensa foi chamada para acompanhar o marco de instalação do primeiro pilar.

“Pra quem duvidava que ia ter shopping, hoje é o marco”, afirmou o responsável pelo empreendimento, Roberto Restum.

Segundo Roberto, tudo o que é de mais moderno, haverá no empreendimento de Americana e que muitas pessoas virão de outras cidades para conhecer o Americana Mall, que terá uma arquitetura ‘lifestyle’, onde a pessoa vai se identificar, além do conceito aberto, fugindo dos tradicionais centros de compras.

A cerimônia foi marcada por emoção e troca de agradecimentos entre o responsável pela obra e a administração municipal.

“Esse é um momento importante na nossa administração, de felicidade, de poder compartilhar com a população de Americana, que sempre quis um shopping e nunca passou de conversa e hoje, com a minha equipe e com o grupo do Roberto, que efetivamente resolveu acreditar, foi possível realizar essa obra. É um dia de muito orgulho!”, afirmou Sardelli.

Shopping: O Americana Mall é um empreendimento da Fashion Top Brands, em parceria com a Construtora Baggio. Ele terá 28 mil m², 120 lojas, praça de alimentação com 14 operações de fast food, além de três lojas âncoras, dois restaurantes e estacionamento com 1.300 vagas. Também haverá seis salas de cinema. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2024. As obras começaram em Setembro do ano passado.

Questionado sobre a procura de redes pelo centro comercial em Americana, o responsável Roberto Restum afirmou que está sendo procurado por muitas redes, entretanto, não confirmou nomes durante coletiva nesta quarta-feira e afirmou que no momento oportuno, as marcas serão reveladas.

O projeto do Americana Mall inclui também a construção de oito torres residenciais atrás do shopping, além de uma torre de oito andares com salas comerciais.

As obras acontecem em parceria com a Construtora Baggio, e o projeto arquitetônico é assinado por Jayme Lago Mestiere.

De acordo com a administração municipal, o espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos.