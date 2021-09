Entidade que presta apoio a pacientes com câncer precisa de doações

Contribuições financeiras via telemarketing são essenciais para compra de medicamentos e suplementos alimentares

Atividades da Uniap em Americana começaram em 2003 e sede fica localizada no Jardim Miriam - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A Uniap (Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer), que fica localizada no Jardim Miriam, em Americana, precisa de doações de alimentos e, também, de contribuições financeiras para não interromper nenhum de seus serviços.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A assistente social da entidade, Monique Wege, explicou que desde o início da pandemia do coronavírus as arrecadações financeiras que são realizadas pelo telemarketing da instituição reduziram. O montante arrecadado é essencial, de acordo com a profissional, para a compra de medicamentos e suplementos alimentares aos pacientes cadastrados na entidade.

“Por conta da queda na contribuição, precisamos reduzir a quantidade de suplemento entregue a cada um. Por exemplo, uma pessoa que recebia 10, passou a receber oito [suplementos]”, comentou Monique. Ela disse que a entidade optou por reduzir a quantidade para não desassistir nenhum paciente.

A instituição funciona desde 2003 na cidade e oferece gratuitamente a pacientes oncológicos atendimento terapêutico, entrega de medicamentos, cesta básica e suplementos. “Além das pessoas que já atendemos, na pandemia começamos a arrecadar alimentos para a população em situação de vulnerabilidade. Percebemos o quanto estavam precisando e por isso, também precisamos arrecadar estes itens”, disse a assistente social.

Atualmente, a Uniap atende cerca de 82 pacientes e muito deles aguardam na fila do Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) para passar pelo tratamento de quimioterapia. A instalação do Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) na última sexta-feira, é vista com bons olhos pela assistente social. “Com certeza vai ser de grande ajuda para essas pessoas que precisam tanto”, finalizou a profissional.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A Unidade vai funcionar em uma área do prédio anexo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e será referência para Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Serviço

Para contribuir com a Uniap, o interessado deverá entrar em contato pelo telefone (19) 3462-3945, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30 ou realizar um PIX pelo CNPJ da entidade 05916449000118 ou uma transferência e depósito pelo banco Itaú na conta corrente 234654 e agência 0277. A Uniap orienta que o contribuinte encaminhe o comprovante para o WhatsApp: (19) 97420-6589.