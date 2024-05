Empresa retira parte torta de caixa d’água da antiga Del Valle, em Americana

Defesa Civil acompanhou os trabalhos nesta sexta-feira e continuará monitorando as próximas etapas no local

A empresa Escavex, contratada para fazer a demolição da estrutura da antiga fábrica da Del Valle, no bairro Nova Americana, em Americana, conseguiu retirar a parte que estava torta da caixa d’água do local, na tarde da sexta-feira (24), com a ajuda de um guindaste.

A torre era motivo de preocupação dos moradores nas imediações, que estavam com medo de eventuais danos em seus imóveis, como rachaduras nas paredes, ou até mesmo de acidentes mais graves.

Parte da caixa d’água foi retirada da estrutura nesta sexta – Foto: Leonardo Matos / Liberal

De acordo com a empresa, a caixa d’água tinha 27 metros de altura. A expectativa é continuar a realizar cortes na estrutura, para que seja colocada no chão aos poucos.

O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, acompanhou os trabalhos da empresa e disse que vai monitorar a retirada da torre com segurança. “O trabalho foi tranquilo, sem nenhum risco aos moradores nas imediações”, disse Miletta.

Vizinho do terreno, o aposentado Ernani Peixoto Carvalho disse que se sentiu aliviado pela retirada de parte da estrutura. “Era uma preocupação constante para nós que moramos nas imediações. Esperamos que possa ser retirada totalmente o mais breve possível”, relatou.

Atualmente, a área pertence a uma família do município, que fez sociedade com o Grupo VRV Construtora. O local terá a construção de um condomínio de prédios, possivelmente com 357 apartamentos. A reportagem não conseguiu contato com o proprietário do terreno.