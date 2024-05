Caixa d’água torta da antiga Del Valle preocupa moradores em Americana

Os vizinhos do terreno da antiga Del Valle, no Nova Americana, estão preocupados com uma caixa d’água que está torta. Atualmente, a área pertence a uma família do município que fez sociedade com o Grupo VRV Construtora. O local terá a construção de um condomínio de prédios, possivelmente com 357 apartamentos, no entanto, está passando por um processo de demolição.

Torre da antiga Del Valle gera apreensão dos moradores vizinhos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A empresa Escavex, contratada para fazer a demolição, tentou quebrar a caixa de cima para baixo, chegou a retirar parte do concreto e serrou a barra de ferro, mas o cabo de aço usado não foi suficiente para derrubar o pedaço cortado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A dona de casa Janina Prodossimo, cuja residência é vizinha do terreno, demonstra preocupação. “A caixa faz fundo com meu quintal. Meu receio é que o topo que foi ‘cortado’ desabe sem supervisão e acabe acontecendo algo mais sério.”

A dona de casa Maria Vitória Ungaro também reclama da situação. “Pode haver estilhaços e nos atingir. Não sabemos se alguém vai se responsabilizar se houver algum estrago.”

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A mesma preocupação é compartilhada pelo aposentado Ernani Peixoto Carvalho, que também é vizinho do terreno.

“A empresa que está cuidando das obras tentou puxar parte da torre com um guincho, mas não conseguiu. Estamos falando de uma parte de concreto que foi cortada. Imagine o estrago quando cair daquela altura. As casas por aqui são antigas, foram construídas há uns 60 anos.”

Monitoramento

A Defesa Civil informou nesta quarta que está monitorando desde o início o trabalho da empreendedora com relação à retirada da caixa d’água. “Tudo está sendo acompanhado e só será realizado com autorização da Defesa Civil e toda segurança ao entorno. Todas essas informações, inclusive, já foram dadas aos moradores vizinhos ao local.”

A construtora VRV informou, em nota, que a obra de demolição é de responsabilidade do proprietário do terreno, que contratou a empresa Escavex, “que por sua vez apresentou o mais alto nível de segurança e confiabilidade na execução. A parte técnica pode ser melhor explicada pelo departamento de engenharia da Escavex, mas já adiantamos que está dentro do planejado e normal para esse tipo de demolição.”

Já a Escavex destacou que segue o alto nível de planejamento e execução em cada demolição.

“Em relação a antiga caixa d’água, os vizinhos podem ficar tranquilos, pois estamos com um plano de ação de demolição para os próximos dias que não acarretará nenhum risco”, cita em nota.

A reportagem não conseguiu entrar em contato com o proprietário do terreno.