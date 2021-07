Em Americana, temperatura chega a 4,8° C nesta sexta

Frio atinge região de Americana - Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Os termômetros marcaram no início da manhã desta sexta-feira (30), em Americana, 4,8° C, segundo a medição do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

O frio intenso já era esperado, inclusive com mínimas previstas de até 3° C para Americana. A queda nas temperaturas ocorre diante da passagem de uma frente fria seguida da entrada de uma massa polar bastante intensa pelo País, que tem provocado cenas curiosas, como a ocorrência de neve em diversas cidades da região Sul.

Em Americana, os reflexos da frente fria começaram a ser sentidos na última quarta-feira (28). A queda nos termômetros se iniciou com chuva. Na quinta, mesmo com sol, a cidade chegou a registrar temperaturas na casa dos 7°C.

Já entre e a noite e a madrugada desta sexta, o frio se tornou ainda mais intenso, com sensação térmica próxima de zero grau.

De acordo como a medição do Ciiagro, que tem uma estação meteorológica na cidade, a temperatura em Americana caiu de 9,9° C por volta de 21h para 5,1° C no final da madrugada, às 6h. Às 7h, foram registrados os 4,8° C.

Abrigos

O frio intenso tem feito as cidades da região se mobilizarem para abrigar moradores de rua. Em Americana, a prefeitura tem utilizado o galpão da Fidam para o acolhimento. A iniciativa, inclusive, gerou uma onda de solidariedade, com doação de toneladas de alimentos e uma pila de roupas.