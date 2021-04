DIG faz nova operação para desarticular quadrilha de assaltos em Americana

Polícia quer localizar demais integrantes de quadrilha que realizou roubos no início deste mês em Americana e Santa Bárbara

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prendeu na manhã desta quinta-feira (22), durante a terceira fase da Operação Arrebatamento, um homem de 18 anos, que seria o último integrante de uma quadrilha que cometeu roubos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste no início deste mês.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão para localizar o criminoso. O indivíduo preso nesta quinta, que foi localizado na residência da sua namorada no Jardim Adélia, em Santa Bárbara, estava envolvido em um roubo contra uma residência em Americana, ocorrido em 1º de abril. Ele foi reconhecido pelas vítimas.

DIG está divulgando imagens dos itens roubados para que os donos o reconheçam e procurem a delegacia – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na casa do indiciado, no Jardim da Paz, em Americana, também foram encontrados seis relógios, quatro celulares, três correntes e R$ 260 em dinheiro, produtos que que foram levados por ele e seus comparsas durante o roubo. Além disso, os policiais também encontraram e apreenderam três porções de maconha.

A polícia está divulgando imagens dos itens roubados para que os donos os reconheçam e procurem a DIG. Entre os objetos apreendidos nas outras fases da operação estão diversos eletrônicos e joias.

Segundo o investigador Emerson Siqueira, as próximas etapas da operação serão voltadas para a localização de novas possíveis vítimas da quadrilha, além de tentar saber, durante o curso da investigação, se outros crimes estão relacionados com as mesmas pessoas que já foram presas.

Outras fases

Na primeira fase da Operação Arrebatamento, quatro pessoas foram detidas em Americana e em Santa Bárbara d’Oeste. Eles são suspeitos de envolvimento com roubo a casas e um posto de gasolina.

Na segunda-feira (19), um adolescente foi apreendido na segunda fase da Operação. Ele é suspeito de participação do roubo a residência em Americana e foi encaminhado à Fundação Casa.