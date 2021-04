DIG de Americana faz sua maior apreensão de drogas no ano

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apreenderam 111,570 quilos de maconha, distribuídos em 195 tabletes encontrados em um imóvel no Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste, durante a tarde desta terça-feira (13). Um jovem de 18 anos foi preso.

Essa é a maior apreensão, em quantidade de drogas, feita pela delegacia nesse ano. Estima-se que o entorpecente apreendido vale cerca de R$ 200 mil no mercado do tráfico.

Casa onde a droga era guardada estava sendo monitorada há uma semana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

No entanto, uma apreensão de cerca de 31 kg de cocaína no valor de R$ 1 milhão, que foi feita no início de março também pela DIG, superou a apreensão que foi realizada hoje em termos de valor de mercado.

De acordo com o delegado José Donizeti de Melo, desde o ano passado a DIG vem desarticulando o que chamou de “casas-bombas”, que são locais que recebem e redistribuem as drogas pela cidade e região.

A casa que foi alvo da operação de hoje era monitorada há cerca de uma semana. Uma equipe da DIG estava de campana quando viu uma movimentação na casa e fez a abordagem policial.

Em relação à quantidade de droga, esta foi a maior apreensão feita pela DIG no ano – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Após ser questionado, o jovem de 18 anos admitiu que mantinha uma grande quantidade de drogas na casa em que morava com seus pais. Ele mantinha a maconha trancada em seu quarto e, em princípio, não há evidências de que seus familiares sabiam disso.

Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão por flagrante de tráfico de drogas. A droga seria distribuída em Americana e Santa Bárbara.

Além do indivíduo que foi preso, outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos, estavam na frente do imóvel onde as drogas foram encontradas. A ligação deles com o tráfico não foi comprovada e eles foram liberados em seguida.

Nenhum dos três tinha passagem policial. Segundo o delegado, agora a investigação irá apurar se a apreensão desta terça-feira tem ligação com outras apreensões de drogas realizadas pela delegacia nos últimos meses na região.