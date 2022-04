Dengue em Americana: veja o número de casos por bairro

A Prefeitura de Americana informou nesta terça-feira (12), a pedido do LIBERAL, o número de casos confirmados de dengue neste ano por bairro. Conforme reportagem do LIBERAL, o Zanaga, bairro mais populoso do município, lidera as estatísticas. Veja a lista:

Bairro Casos positivos Zanaga 65 Vila Bertini 20 Vila Belvedere 20 São Jerônimo 18 Parque Novo Mundo 16 São Vito 16 Cidade Jardim 15 Boa Vista 15 Residencial Jaguari 13 São Manoel 13 Santa Maria 11 Cariobinha 10 Jardim Santana 10 Vila Mariana 10 Fonte: Prefeitura de Americana

A partir desta quinta-feira (14), o Zanaga passará a receber ações de nebulização de inseticida. O serviço será realizado pela empresa Sime Prag do Brasil, contratada pela prefeitura para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, que está em alta no município.

Os trabalhos devem continuar no sábado e serão retomados na segunda. Paralelamente, a empresa fará visitas de casa em casa no bairro. Essa ação também vai acontecer na Vila Bela.

A cidade vive uma escalada de casos, com duas mortes confirmadas em 2022, uma a mais do que o ano passado inteiro. Existem, ainda, cinco óbitos suspeitos.

Até esta segunda-feira (11), Americana somava 494 contaminações no ano, das quais 231, ou seja, 46%, foram registradas neste mês. O número de 2022 supera em 140% o total do ano passado, quando o município contabilizou 283 casos.

Sintomas da dengue

Os sintomas incluem febre, prostração geral, falta de apetite, dores musculares e articulares, dor no fundo dos olhos, cansaço, fadiga, enjoo, vômito, diarreia, entre outros.

Combate ao mosquito

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto dos seres humanos. Com hábitos diurnos, o mosquito (apenas a fêmea) se alimenta basicamente de sangue humano, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzir. A reprodução acontece em água parada, limpa ou suja, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água e distribuídos por diversos criadouros.

Algumas medidas ajudam a evitar a proliferação do mosquito:

Tampe os tonéis e caixa d’água

Mantenha as calhas sempre limpas

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo

Mantenha lixeiras bem tampadas.

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

Fonte: Ministério da Saúde