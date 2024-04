Comerciantes reclamam de onda de furtos nas proximidades da Prefeitura de Americana

Uma onda de furtos tem preocupado comerciantes dos bairros Vila Medon, Vila Pavan e Vila Galo, nas proximidades da prefeitura, em Americana.

Segundo proprietários de estabelecimentos ouvidos pelo LIBERAL, que se mostraram insatisfeitos com a situação, desde novembro do ano passado foram ao menos oito ocorrências na região, com prejuízos que vão a até R$ 20 mil.

Comércio na Avenida Cillos, perto do Paço Municipal – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A reportagem conversou com o dono de uma ótica que relatou ter sido furtado três vezes em um período de cinco meses.

Os criminosos atiraram pedras nas vitrines e levaram óculos, manequins e outros itens do local. Para tentar conter os furtos, o proprietário instalou uma grade em cima dos vidros.

Já a dona de uma loja de roupas, que não quis se identificar, contou que teve dinheiro do caixa e objetos eletrônicos levados também por três vezes. “São coisas que podem ser vendidas”, disse.

Esse problema piorou muito desde outubro do ano passado, aí a gente tem esse desgaste por conta dos furtos”, completou.

O LIBERAL ainda foi informado de outras duas ocorrências do tipo na região: uma em uma doceria, que teve fios de cobre do sistema de ar condicionado furtados, e uma franquia de bolos, que também teve itens subtraídos.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que vem intensificando o patrulhamento dia e noite naquela região e ressaltou a importância de ser feito o boletim de ocorrência.

Por sua vez, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse que tem conhecimento dos casos e diligências são realizadas visando a identificação e a prisão dos autores.

“As polícias Civil e Militar monitoram os índices de criminalidade e realizam trabalhos ostensivo, preventivo e investigativo a fim de coibir a reincidência”, concluiu.