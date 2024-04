Com 5,2 mil inscritos, provas do concurso da Câmara de Americana serão realizadas na FAM

As provas do concurso público da Câmara de Americana, marcadas para o próximo domingo (28), vão acontecer na FAM (Faculdade de Americana). Ao todo, há 5.228 inscritos, para um total de 13 vagas.

O local e o número de candidatos foram divulgados na última sexta-feira pelo Avança SP, instituto responsável pelo concurso.

As provas serão aplicadas nos blocos 2, 3 e 4 da FAM. Os inscritos podem consultar o bloco e a sala neste link. As informações também estão disponíveis na área do candidato do site do Avança SP.

As avaliações ocorrem em dois horários. O primeiro é 9h, para os cargos de analista de comunicação, auxiliar de manutenção, controlador interno, historiador, oficial legislativo e técnico de vídeo e áudio – TV Câmara.

Aprovados vão trabalhar na Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Também haverá aplicação de provas às 14h, para as funções de assistente técnico audiovisual, contador, encarregado de patrimônio e manutenção, motorista, oficial de informática e procurador jurídico.

A prova objetiva terá 50 questões de múltipla escolha para os cargos de analista de comunicação, contador, controlador interno, historiador e procurador jurídico e 40 questões para os demais cargos. Os candidatos a motorista terão ainda uma prova prática e os a procurador jurídico, provas discursiva e de títulos.

Os portões abrirão uma hora antes do início das provas. Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade original e com foto (documentos digitais não serão aceitos), comprovante de inscrição e/ou cartão de convocação e caneta esferográfica de tinta azul ou preta (preferencialmente azul).

O gabarito preliminar será divulgado ainda no domingo, após a realização das provas. A classificação final deverá ser divulgada até o dia 5 de junho.

Inscritos

As inscrições se encerraram em 4 de março. O cargo de oficial legislativo, que requer ensino médio completo, foi o mais procurado, com 3.032 inscrições, seguido de procurador jurídico, com 739 interessados.

Além das 13 vagas, também haverá formação de cadastro de reserva para todos os cargos.

Confira a relação completa de cargos e o respectivo número de inscritos: