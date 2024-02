Câmara de Americana abre inscrições para concurso com 13 vagas e cadastro de reserva

A Câmara de Americana abriu nesta sexta-feira (2) as inscrições para seu concurso público. Ao todo, há 13 vagas para nove cargos, além de formação de cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 2 mil a R$ 9 mil. As provas acontecem no dia 28 de abril, em dois períodos.

Interessados devem se inscrever até 4 de março por meio do portal do Avança SP, instituto responsável pelo processo seletivo, e os pagamentos devem ser feitos até o dia 5 do mesmo mês. O edital com todas as informações pode ser visto neste link.

A taxa de inscrição é de R$ 47 para os cargos de ensino fundamental, de R$ 62 para os de ensino médio ou técnico e de R$ 86 para ensino superior. Todos os cargos possuem carga de 40 horas semanais.