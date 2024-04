Cinco são detidos por roubos de motos na Estrada Ivo Macris

Três jovens foram presos e dois menores apreendidos na noite desta quarta-feira (3) após roubarem uma motocicleta na Estrada Ivo Macris, em Americana. O grupo é suspeito de ter praticado outros crimes nesse mesmo local. Cinco motos foram recuperadas na ação.

Segundo o boletim de ocorrência, nesta quarta, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia recebeu informações a respeito do roubo de uma motocicleta, uma JTA Suzuki, que teria ocorrido há pouco, por volta das 19h, na Ivo Macris, perto do Bar do Índio.

Ação foi realizada pela Guarda de Paulínia – Foto: Guarda Municipal de Paulínia/Divulgação

A corporação também tinha conhecimento de que outros roubos tinham acontecido naquele local, um deles inclusive na noite anterior, em que a vítima tinha sido ameaçada de morte.

Os patrulheiros começaram as buscas e, próximo a uma estrada de terra, conhecida como Estrada da Granja, viram um jovem em uma moto.

A viatura acompanhou o veículo e, em determinado momento do trajeto, os guardas encontraram algumas pessoas saindo de uma área de mata.

Ainda de acordo com o registro policial, ao verem a viatura, os suspeitos correram a pé até um terreno aparentemente abandonado. No local, os guardas encontraram a chave da JTA que tinha sido roubada há pouco, além de diversos capacetes.

Próximo a esse terreno, estavam cinco motos com queixas de roubo, entre elas uma Honda XRE, levada pelos criminosos na noite de terça-feira (2), após ameaçarem a vítima de morte. Abordados, os suspeitos negaram os crimes.

Eles foram levados à delegacia de Americana, onde o delegado responsável deliberou pelo flagrante por roubo e corrupção de menores. Ficaram presos dois jovens de 18 anos e um de 20, e foram apreendidos os menores de 16 e 17 anos.

Roubos

Um jovem de 23 anos relatou à Polícia Civil que seguia com sua moto, uma JTA Suzuki, nesta quarta-feira (3), na Ivo Macris, em Americana, sentido ao bairro Monte Verde, quando viu pelo retrovisor duas motos se aproximando.

Ao desacelerar para passar pela lombada, ele foi obrigado pelos quatro ocupantes da motos a parar o veículo. Depois, os criminosos agiram agressivamente, fazendo ameaças, e fugiram com a JTA.

Ele pediu ajuda a moradores da região, que chamaram a PM (Polícia Militar). Além da PM, a Gama (Guarda Municipal de Americana) também socorreu a vítima.

Enquanto o jovem estava sendo levado até a delegacia de Americana para registrar os fatos, os guardas de Americana foram informados de que a JTA tinha sido recuperada pela Guarda de Paulínia, junto de outras motos roubadas.

O outro roubo aconteceu na mesma estrada. A vítima de 49 anos voltava de seu trabalho, por volta de 19h desta terça-feira (2), quando foi abordado por três ladrões armados, ocupando duas motos. Além da moto, uma XRE, os criminosos levaram a bolsa do motociclista.

Segundo o relato, durante a ação criminosa, os bandidos perguntaram onde estava celular da vítima, e ela afirmou que estava na bolsa, mesmo sabendo que o aparelho estava no bolso de sua jaqueta.

Antes de fugir, os ladrões afirmaram que, se o aparelho não estivesse na bolsa, iriam voltar para matá-lo. Eles cumpriram a “promessa” e retornaram. Apesar do susto, a vítima conseguiu escapar e chegar até sua casa após pedir carona.