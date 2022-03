Cavalo resgatado na Praia Azul morre após maus-tratos, em Americana

O cavalo resgatado com fome e desidratado na última sexta-feira em Americana, na Praia Azul, morreu neste domingo (27), às 11h40. A informação é da educadora física Leylye Rodrigues Bonan, de 38 anos, que acolheu o animal em sua casa após ter denunciado os maus-tratos.

Cavalo estava recebendo atendimento na residência da denunciante – Foto: Arquivo pessoal

“Ele estava muito, muito, muito debilitado. Ele comia e não conseguia engolir”, disse. Segundo ela, o cavalo seria internado na FAM (Faculdade de Americana) nesta segunda-feira.

Na residência, o cavalo estava sob os cuidados da ONG (Organização Não-Governamental) Animais Têm Voz. Mesmo assim, não resistiu.

“A veterinária [Priscilla Sarti] veio, com voluntários da ONG, e vinha cuidando dele. Sábado, por exemplo, eles passaram a tarde toda aqui em casa cuidando do cavalo, com alimento, remédio, soro, vitamina… Tudo”, contou Leylye.

O corpo do animal foi recolhido por uma empresa que o levaria para São Paulo, onde ele seria cremado.

Resgate

O resgate de sexta aconteceu numa ação conjunta entre a Gama (Guarda Municipal de Americana) e a equipe “Cadeia Para Maus Tratos”, do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL).

O cavalo estava caído e debilitado, com os ossos aparentes e sem forças para ficar em pé. A Gama encontrou o responsável pelo animal, mas informou ter constatado que ele se encontrava em dificuldades financeiras até mesmo para manter sua própria sobrevivência. O homem foi apenas orientado pelos guardas.