Buraco surge em remendo feito uma hora antes pelo DAE, em Americana

Um buraco surgiu em um remendo feito apenas uma hora antes pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), na Rua das Pitangueiras, no Vale das Nogueiras, em Americana, nesta quinta-feira (18).

A autarquia realizou o serviço no período da manhã para consertar um vazamento que durou três meses, de acordo com moradores ouvidos pela reportagem.

Após uma hora de reparo, buraco surge em remendo do DAE, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No entanto, uma hora depois do reparo, já havia um buraco no remendo. O LIBERAL foi até o local para conferir a situação e constatou que, apesar do novo problema, ainda não há novo vazamento.

No entanto, o asfalto no entorno do buraco apresenta rachaduras e está mole, podendo ceder com um veículo pesado ou chuvas.

Valdemir Christinelli, que mora na rua, revelou que o vazamento foi um incômodo por um longo período. “Foi um serviço mal feito. Fizeram e já está desse jeito, só jogaram a massa e, no mesmo dia, já abriu o buraco. Teve vazamento por três meses, o pessoal reclamou, mas não adiantou”, disse.

Recentemente, a Avenida Cillos sofreu com o mesmo problema em remendos. Procurado, o DAE informou que irá encaminhar uma equipe para a Rua das Pitangueiras e, se for necessário, fará uma nova manutenção no local.

