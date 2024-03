Recorte desnivelado e condições do asfalto geram reclamação na Av. Cillos, em Americana

Faixa esquerda do sentido Centro tem buracos e afundamentos no trecho onde foi trocada uma subadutora; DAE irá verificar problemas

Um recorte feito para a troca de uma subadutora e as condições do asfalto têm gerado reclamações de motoristas e comerciantes que passam ou possuem estabelecimentos na Avenida Cillos, em Americana. Segundo leitores ouvidos pelo LIBERAL, a faixa esquerda do sentido Centro tem buracos e afundamentos, prejudicando o trânsito.

Asfalto na Avenida Cillos está em condições precárias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) afirmou que irá encaminhar um fiscal ao local para verificar os problemas relatados. Caso esteja dentro da garantia, será solicitado o reparo à empresa responsável pela obra que gerou o remendo. Se não estiver, a própria autarquia vai providenciar o serviço.

A reportagem andou pela avenida nesta semana e constatou que, no trecho em frente ao Colégio Salesiano Dom Bosco, há um grande buraco dentro do recorte.

Já na extensão que vai das proximidades do Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) até o cruzamento com a Rua Fernando de Camargo há pelo menos quatro pontos com desnível ou afundamento onde foram realizadas intervenções.

Além disso, o LIBERAL encontrou buracos ou remendos desnivelados, possivelmente feitos para consertos de vazamentos, nos dois sentidos da avenida.

O pavimento comprometido vai desde a Escola Estadual Monsenhor Nazareno Magi até o cruzamento com a Rua Fernando de Camargo.

“Está muito desnivelado [o recorte]. A avenida fica ruim para andar e às vezes a gente encontra algum vazamento. Pior que ainda tem problema de falta d’água. Podiam pelo menos recapear a avenida toda, como fizeram na [Avenida] Abdo Najar”, comentou um comerciante, que não quis se identificar.

A recepcionista Fernanda Maria Ribeiro, 24, contou que usa a avenida todos os dias para chegar ao trabalho, mas não trafega pela faixa da esquerda por ter uma motocicleta. “Tem perigo de cair. A gente anda balançando em cima do recorte”, afirmou.

O local onde está o remendo foi aberto entre 2022 e 2023 para troca de 1,5 km de uma subadutora entre a Avenida Cillos e a Rua Fernando Camargo. A tubulação vai até o Centro de Reservação da Vila Santa Catarina.

Sem previsão

Após questionamento da reportagem, a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) informou que o recapeamento de toda a avenida não está no cronograma, mas “pode ser incluído nos próximos programas de recapeamento asfáltico”.