Área de antigo terminal começa a ser transformada em estacionamento

Espaço localizado na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro de Americana, poderá ser utilizado pelos clientes do Mercadão Municipal

A Prefeitura de Americana iniciou nesta terça-feira (10) a reforma da área do antigo terminal metropolitano, na Avenida Dr. Antônio Lobo, que vai se tornar em um novo espaço de estacionamento do Mercado Municipal.

A administração municipal informou que, no local, vai manter em funcionamento apenas um ponto de parada do transporte metropolitano. Mas o restante do terreno, que possui cerca de 450 metros quadrados, será transformado em estacionamento, com pelo menos 50 vagas.

Obra foi iniciada pela Secretaria de Obras nesta terça-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Os trabalhos são realizados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que também vai construir um muro entre o antigo terminal e a linha férrea. A previsão é de que a remodelação esteja concluída em 30 dias.

O prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice Odir Demarchi (PL) vistoriaram o início da reforma, ao lado dos secretários de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Segundo o Executivo, os comerciantes do Mercadão reivindicavam um local maior para os clientes estacionarem seus veículos.

“É uma obra importante para facilitar o acesso das pessoas ao mercado, que será reformado em breve, e também ao comércio do Centro. O desenvolvimento econômico sempre foi uma de nossas prioridades”, afirmou Chico, via assessoria de imprensa.

Conforme o LIBERAL noticiou na última sexta, a prefeitura espera iniciar entre março e abril a obra de revitalização do Mercadão, com investimento estimado em R$ 912,6 mil.

Quando estiver reformado, o mercado já terá um novo estacionamento ao lado. “É parte de todo o processo de revitalização do espaço, que já contou ano passado com a reforma completa do sistema elétrico do prédio”, disse Barros.

Em julho do ano passado, o prefeito assinou um termo de devolução da área do antigo terminal, que estava sob responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano) e voltou a ser de responsabilidade do município.