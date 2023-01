Reforma do Mercadão deve começar entre março e abril

A obra de revitalização do Mercado Municipal de Americana deve começar entre março e abril. Essa é a expectativa da prefeitura, conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, informou nesta quinta, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O Executivo também prevê para o dia 25 de janeiro o início da reforma da área do antigo terminal metropolitano, ao lado do Mercadão. O espaço vai se transformar num estacionamento de vaga rápida, nos moldes dos bolsões do mercado.

“Os dois bolsões do mercado não têm Área Azul. São vagas rápidas para quem quer entrar, comprar um produtinho e já sair, deixando o pisca alerta aceso. A tendência é que seja a mesma coisa, só que deslocado lá para o estacionamento”, disse.

Secretário diz que obras vão trazer mais conforto para os visitantes do espaço – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A obra do Mercadão foi anunciada em julho de 2022, com investimento estimado em R$ 912,6 mil. Ainda falta a abertura da licitação.

Uma das mudanças será o alargamento da calçada onde há as mesinhas. Haverá um aumento de quase dois metros, segundo Barros. Em contrapartida, uma parte dos bolsões deixará de existir.

“Vai dar mais conforto para quem está ali, para quem está no espaço, sem prejudicar quem está passando em frente às lojas. Porque hoje, com o espaço mais apertado, fica um ou outro: ou você coloca a mesa e as pessoas têm conforto para sentar, comer pastel e tudo mais, ou as pessoas andam ali”, afirmou.

Um dos bolsões vai se tornar um pátio para a realização de eventos. A revitalização ainda contempla outras melhorias, entre elas a ampliação dos banheiros.

ESTACIONAMENTO. No estacionamento que será instalado ao lado, haverá 53 vagas. “A gente vai desmontar algumas estruturas que tem ali, que o pessoal acaba usando como abrigo, como área para se alojar”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As mudanças serão feitas por uma equipe própria da prefeitura, que vai colocar um muro entre o futuro estacionamento e a linha do trem, para diminuir o “vai e vem” de pessoas.