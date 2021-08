Após 20 dias internada, vítima de engavetamento na SP-304 tem alta do hospital

Sônia é a tia-avó de Nicollas José Lascovich de Resende, de 7 anos, e é quem dirigia um Gol, destruído no acidente - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Depois de 20 dias internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, Sônia Pereira dos Santos, de 55 anos, uma das vítimas do engavetamento que aconteceu na SP-304 recebeu alta do hospital na noite da última quarta-feira (4).

Sônia é a tia-avó de Nicollas José Lascovich de Resende, de 7 anos, e é quem dirigia um Gol, destruído no acidente, que aconteceu no dia 14 de julho. No carro também estava a avó de Nicollas, de 57 anos, que ainda permanece internada no HM.

“Estou acamada, ainda não consigo ficar em pé, mas é bem melhor estar em casa. Foi um milagre”, disse ela.

Ela conta que durante a batida, teve o pulmão comprimido, causando uma lesão. Por isso, precisou usar oxigênio enquanto esteve internada, além de passar por uma cirurgia em um dos pés que fraturou durante o acidente.

Agora em casa, mas ainda em tratamento, Sônia que vende pães caseiros, diz que precisa usar fraldas e cadeiras de rodas. “Estou sem trabalhar desde o dia do acidente e estou precisando de ajuda para comprar as fraldas e a cadeira. Se alguém tiver uma cadeira, já ajuda”, disse. Ela contou, ainda, que o filho pediu demissão do emprego para poder ajudá-la na reabilitação.

Os interessados em ajudar Sônia, podem transferir qualquer valor para o PIX 19988291532.

De acordo com informações da tia de Nicollas, Waleria Maria, de 33 anos, o menino foi transferido essa semana para um hospital de Campinas. “Ele está bem e foi transferido porque o convênio dele é de lá. Acreditamos que o Nicolas vá ficar mais uns 20 a 30 dias no hospital”, contou. Waleria disse que o garoto já passou por cirurgias no braço e no fêmur e agora está tratando machucados nas pernas, também causados pelo acidente.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 128, próximo ao acesso para a Avenida Cillos, no sentido para Piracicaba, com cinco veículos envolvidos. Um dos carros estava parado na pista por conta de uma obra quando foi atingido por outros veículos e acabou provocando outras colisões.

A família estava indo almoçar na casa de uma amiga e, como Nicolas estava de férias, passava o dia com a avó e a tia-avó.