Engavetamento trava a Rodovia SP-304, em Americana

Acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, próximo ao acesso da Avenida Cillos; quatro pessoas ficaram feridas

Carro ficou destruído após engavetamento na SP-304, em Americana - Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Um engavetamento travou a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, no início da tarde desta quarta-feira (14). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 128, próximo ao acesso para a Avenida Cillos, no sentido para Piracicaba.

Cinco veículos estão envolvidos, conforme apurou a reportagem do LIBERAL no local – Renault Duster, Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker, VW Gol e VW Spacefox.

Bombeiros fazem socorro durante engavetamento na SP-304, em Americana – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

A informação inicial é de que há quatro vítimas. Três delas, adultas, tiveram ferimentos leves. Uma criança de 10 anos, porém, teria sofrido uma fratura. Todas foram socorridas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Foi preciso a atuação do Corpo de Bombeiros para retirá-las das ferragens.

Segundo o LIBERAL apurou no local, um dos carros estava parado na pista por conta de uma obra quando foi atingido por outros veículos e acabou provocando outras colisões.

A pista chegou a ficar fechada e o trânsito ser desviado, mas por volta de 15h já estava liberada.

A SP-304 é uma das principais rodovias da região. Ela liga a Rodovia Anhanguera (SP-330) a cidades como Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Piracicaba.

Com fluxo intenso de veículos, principalmente no trecho entre Americana e Santa Bárbara, onde corta bairros, a SP-304 está sem a fiscalização de radares de velocidade desde novembro do ano passado.