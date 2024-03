Americana troca 23 ônibus do transporte urbano e tira veículos de 2015 de circulação

Contrato da prefeitura com a Sancetur diz que veículos da frota podem circular por no máximo 10 anos

A prefeitura anunciou nesta terça-feira (26) a troca de 23 ônibus da frota da Sancetur, concessionária que opera o transporte público por meio da Sou Americana.

Novos veículos entram em circulação nesta quarta-feira (27) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os novos veículos, que entram em circulação nesta quarta (27), substituirão carros de 2015 que vinham sendo usados.

A informação foi confirmada pelo secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, em entrevista ao LIBERAL.

Segundo ele, Americana conta 50 ônibus na frota, sendo 46 em circulação e quatro reservas. Esse número pode aumentar de acordo com a demanda, o que não está previsto no momento.

“Nós fazemos uma lista das demandas de acordo com o que vem de reclamação na ouvidoria da prefeitura. O que a gente tinha de maior reclamação não era o número de linhas, mas a condição de alguns ônibus, por isso estamos trocando os veículos que eram de 2015. A partir de agora temos apenas ônibus de 2022 ou de 2024”, disse Giongo.

O contrato do Executivo com a Sancetur estabelece que os carros da frota podem circular por no máximo 10 anos.

O prefeito Chico Sardelli durante entrega de novos ônibus do transporte municipal – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em julho de 2022, a administração e a Sancetur já tinham anunciado a troca de 20 ônibus. Giongo contou que os 23 novos veículos foram acertados no ano passado, quando a prefeitura aumentou o subsídio mensal repassado à Sou para até R$ 1,2 milhão.

Ônibus passam a circular a partir desta quarta

Ainda segundo o secretário adjunto, a partir desta quarta todos os carros em circulação no transporte público de Americana são equipados como determina o Plano de Mobilidade Urbana do município, instituído em novembro de 2023.

Os ônibus contam com ar-condicionado, entrada USB para carregamento de celulares, plataforma de acessibilidade, câmera de monitoramento, poltrona conforto, GPS e Wi-Fi.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli (PL), a renovação vai ao encontro do desejo da administração em fornecer um transporte coletivo de qualidade e, no momento, não há conversas para aumento da tarifa – atualmente em R$ 4,70 — ou do subsídio à Sou.

Por sua vez, o proprietário da Sancetur, Marco Antônio Chedid, afirmou que “Americana tem a melhor frota de transporte público da Região Metropolitana de Campinas” e acredita que os novos ônibus vão atrair mais usuários.