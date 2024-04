Quatro são presos em flagrante por furto de medicamentos em Americana 

Quatro pessoas foram presas em flagrante por furto de medicamentos, no Jardim São Paulo, em Americana, nesta sexta-feira (26). Os suspeitos, três mulheres e um homem, furtaram remédios de três farmácias da mesma rede.

Uma equipe da PM (Polícia Militar) patrulhava o bairro Jardim São Paulo quando se deparou com um Fiat Mobi na Rua dos Bambus. Cientes de que a região tem alto índice de furto de veículos, os policiais partiram em direção ao carro.

Neste momento, o motorista do Mobi tentou manobrar em direção oposta à da PM. Sem sucesso na fuga, os suspeitos foram abordados. Segundo a polícia, foi possível visualizar uma das mulheres com um saco plástico com diversos itens no interior, posteriormente identificados como medicamentos furtados.

Nada foi encontrado na busca pessoal dos suspeitos. As três mulheres usavam cintas cirúrgicas, ato apontado pelos policiais como alternativa para facilitar o furto dos medicamentos ao escondê-los na roupa.

O grupo alegou que os remédios vinham do Paraguai e que seriam revendidos no Brasil. As suspeitas são estrangeiras: uma paraguaia, uma uruguaia e outra colombiana.

Em uma breve pesquisa, os policiais descobriram que os medicamentos são comumente comercializados por uma rede de farmácias com unidades nas avenidas Amizade, Brasil e Cillos.

A PM esteve nas drogarias e constatou que os remédios realmente foram furtados dos locais, que registraram a saída das suspeitas pelo videomonitoramento. Os quatro foram presos em flagrante por furto e encaminhados ao sistema prisional.