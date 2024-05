Carro bate em guarita de ponto de táxi e faz taxista pular pela janela, em Americana

Condutor do carro foi levado com escoriações leves para uma unidade de saúde

O motorista de um Ford Fiesta bateu na guarita do ponto de táxi que fica em uma área de recuo na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro de Americana, no início da tarde desta quinta-feira (9).

Testemunhas presenciaram quando um taxista, que almoçava no local, precisou pular pela janela. O condutor foi socorrido, aparentemente, com escoriações leves.

Taxistas se assustaram com o acidente na tarde desta quinta-feira (9) – Foto: João Baubino/Divulgação

O taxista João Baubino disse que estava no ponto quando flagrou o acidente. “Tudo foi muito rápido. Um colega que se alimentava na guarita conseguiu sair antes de ser atingido.”

Segundo ele, o condutor do carro bateu a primeira vez na guarita, deu ré e bateu de novo.

“A gente pensou que o motorista teve um mal súbito, mas quando colidiu pela segunda vez não deu para entender. Esperamos que ele assuma os custos sobre as obras necessárias. Não podemos arcar com os prejuízos”, completou o taxista.

Devido ao impacto, a fechadura do local ficou comprometida. Uma parede de alvenaria também ficou rachada. “Tivemos que tirar os pertences que guardávamos no local até que o conserto seja realizado”, completou Baubino.

CONSTRUÇÃO

O recuo na avenida e a construção da guarita foram feitos pela Prefeitura de Americana em setembro de 2023, em um trecho paralelo ao Terminal Metropolitano, entre o Calçadão e a Rua 12 de Novembro. O local tem a vaga para cinco táxis.