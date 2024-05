Dia das Mães em Americana tem programação cultural gratuita do Circuito Sesc de Artes 

O Dia das Mães, domingo (12), terá uma vasta programação cultural e gratuita em Americana. O Circuito Sesc das Artes 2024 chega à cidade com a oferta de seis atividades diferentes, que serão realizadas no Parque Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, a partir das 14h.

A programação segue durante quatro horas com atrações que abrangem diversas vertentes culturais. As atividades envolvem dança, música, contação de história, arte circense, xilogravura e construção de objetos.

A Cia. Tramp de Palhaços apresenta os principais elementos de um circo – Foto: Beatriz Pastorini

A escolha das atrações partiu de premissas como a diversidade, pluralidade e a representatividade. A cultura popular também está muito presente.

Nas artes manuais, os artistas do grupo Xilomóvel ministram a oficina “Impressão de Xilogravuras”, na qual os participantes produzem gravuras únicas e personalizadas. A arte usa como matriz a madeira, duas cores de tinta gráfica, rolo e prensa.

Seguindo a mesma vertente, a atividade “Construção e Invenção de Objetos Sonoros” trabalha com a ludicidade para construir instrumentos musicais de efeitos percussivos e de sopro a partir do uso de materiais inusitados.

Canos de conduíte, tecidos e fitas, entre outros, dão origem a apetrechos como a roda de chuva, o reco maracá, a cobra dos ventos e as trombetas mágicas.

A palhaçaria entra em ação com a performance “Charanga da Tramp”. Tendo a música como fio condutor, a Cia. Tramp de Palhaços apresenta os principais elementos de um circo, resgata grandes nomes da arte circense brasileira e ajuda a preservar o legado dessa manifestação artística popular.

Para explicar ao público a importância da charanga – a banda do circo –, os palhaços Chimpa, Filomeno, Pompeu e Lechuga mostram habilidades acrobáticas, números de mágica, batalhas e canções.

Xilogravura faz parte da programação do Circuito Sesc de Artes 2024 em Americana – Foto: Dalton Yatabe

Na área da música, o Circuito Sesc das Artes 2024 ainda recebe o “Baile da Samucagem“, com releituras originais de grandes sucessos dançantes da música brasileira.

A atração celebra a diversidade da cultura de pista. O grupo de instrumentistas toca clássicos do brega e da MPB, hits da Bahia dos anos 1990 e canções de artistas como Tim Maia e Jorge Benjor.

Além do baile, entre uma atração e outra, a DJ Brandini comanda as pickups para manter a animação do público. Do comercial ao alternativo, a artista gosta de estabelecer a base de seu setlist com canções de mulheres e artistas independentes.

O “Mar de Histórias” transforma o Parque Vó Palmira em um espaço lúdico que remete ao fundo do mar. Os artistas do Coletivo Foca leem com o público livros diversos da literatura infantojuvenil, estimulando a criatividade e a imaginação por meio da leitura feita com afetividade.

Circuito Sesc de Artes 2024 – Americana