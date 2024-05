Sumaré recebe espetáculo e oficina inspirados em pessoas em situação de rua nesta terça

O projeto “Circo da Miséria: o maior desespetáculo da Terra”, realiza uma sessão do espetáculo e uma oficina gratuita nesta terça-feira (21), às 19h15, na Escola Estadual Angelo Campo Dall Orto, em Sumaré.

O cotidiano “invisível” das pessoas em situação de rua é o mote do projeto do artista Jeff Vasques, que tem realização financiada pelo edital PROAC (Programa de Ação Cultural).

No “Circo da Miséria”, Magrólhos, um palhaço “vagamundo”, perambula por ruas e praças armando seu circo diário por sobrevivência diante do “desrespeitável” público passante. A partir do lixo, cria maravilhas em busca de um olhar ou de um trocado.

Magrólhos faz o possível para ser notado, de dançarino, malabarista, acrobata a mágico. Ora provocando risos, ora comovendo, Magrólhos seduz os espectadores com sua imaginação a adentrarem seu “Circo da Miséria”, convidando-os a ver sua realidade.

A apresentação é seguida de um bate-papo que busca desfazer preconceitos sobre pessoas em situação de rua.

Também faz parte do projeto a realização da oficina “A miséria e o palhaço vagabundo”, para debater a origem e função desse tipo de palhaço. A atividade também será realizada pós apresentação.