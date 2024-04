Corpo é encontrado no Ribeirão Quilombo, em Americana

Corpo encontrado no Ribeirão Quilombo, em Americana – Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (27) no trecho do Ribeirão Quilombo que passa por Americana, na região central. Ele portava uma carteira de trabalho com o nome de Josemar Manso Roberto, de 41 anos. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A corporação disse ter sido acionada por volta de 11h20 deste sábado por populares para averiguar a ocorrência de um possível encontro de cadáver, visualizado nas margens do Ribeirão Quilombo, na altura do número 2.500 da Avenida Bandeirantes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os bombeiros constataram que realmente se tratava de um corpo que flutuava pelo ribeirão já em estado avançado de decomposição. O corpo foi retirado e deixado aos cuidados da polícia.