Moradores da região do Terramérica, em Americana, ficaram sem água entre a noite de quarta-feira (8) e esta quinta (9). O problema no abastecimento teria ocorrido por conta do vazamento de uma adutora, próximo da Avenida Cillos, e a situação acabou virando um “jogo de empurra” entre a Construtora Caprem e o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

A autarquia informou, em nota, que uma adutora executada pela construtora na avenida, em fase de testes, vazou e provocou o rompimento da junta de outra adutora que envia água para a região dos bairros Parque Novo Mundo, Parque Universitário e Terramérica. A empresa possui empreendimentos na área.

Gestor financeiro Caio Rangel mora no Parque Universitário e reclamou de descaso do DAE – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Por sua vez, o gestor de processos da Caprem, Jonathas Vieira, negou o rompimento e disse que durante os testes foi identificado um vazamento dentro da estrutura do próprio DAE, perto da avenida.

“Estamos realizando testes justamente para melhorar a estrutura de distribuição de água na cidade”, informou o profissional.

O problema virou assunto no grupo de WhatsApp da Ambrata (Associação dos Moradores do Jardim Brasília e Terramérica). Algumas pessoas chegaram a comentar sobre a necessidade de tomar banho na casa de familiares.

O gestor financeiro Caio Marcelo Rangel, que mora no Parque Universitário, ligou no DAE e foi informado de que ocorreu o rompimento de uma adutora.

“Disseram que o problema afeta o abastecimento na minha região. Rompimentos não podem ser previstos, claro, mas a pergunta é: por que o DAE não divulgou imediatamente por meio dos seus canais e pela imprensa esse ocorrido assim que tomou conhecimento?”, questionou.

A autônoma Maria Alves, que reside no Parque Novo Mundo, disse que moradores das ruas Açucenas, Diadema, Santos e Itapetininga também reclamaram no grupo de WhatsApp do bairro sobre a falta de água.

“Liguei no DAE e o tal reparo já foi feito, porém, o retorno é gradativo. Sempre há falta de água no período noturno e não é de agora”, completa.

Resposta

A autarquia concluiu que sua equipe trabalhou durante a madrugada no local, finalizando o serviço na manhã desta quinta. “O bombeamento foi retomado, o reservatório baixo já está com nível e o alto está recuperando o nível, o que deve normalizar a situação nesses bairros nas próximas horas”.