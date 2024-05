Repórter fotográfico do LIBERAL recebe prêmio na Câmara de Americana

Marcelo Rocha foi premiado após votação de profissionais da área – Foto: João Marcelo Rocha / Divulgação

O repórter fotográfico Marcelo Rocha, do LIBERAL, recebeu nesta quinta-feira (9) o Prêmio Geraldo Pinhanelli, concedido pela Câmara de Americana para profissionais de comunicação que atuam no município. Ele venceu na categoria fotojornalismo.

A escolha ocorre por meio de votação aberta a profissionais de comunicação. “Quero agradecer a todos os colegas que votaram. Esse voto, vindo de amigos da imprensa, demonstra o quanto a gente está no caminho certo. Agradeço ao Grupo Liberal por poder mostrar todos os dias o meu trabalho nas páginas do jornal e divido esse prêmio com toda a redação”, disse Marcelo.

Ele empatou em votos com o assessor parlamentar Claudeci Junior, que foi eleito por conta de sua atuação no LIBERAL, onde trabalhava até março.