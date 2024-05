Americana terá professor mediador de conflitos na rede municipal

Profissional vai atuar junto aos estudantes do 6º ao 9º ano, como parte do “Programa de Educação pela Paz”

A rede municipal de ensino de Americana terá um professor mediador de conflito. Ele vai atuar junto aos estudantes do 6º ao 9º ano. A novidade faz parte do “Programa de Educação pela Paz nas Escolas da Rede Municipal”, anunciado pela prefeitura nesta segunda-feira (13).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, esse professor será escolhido pela equipe gestora – direção e pedagogos.

Ele contará com apoio do psicólogo escolar para uma abordagem coletiva e que promova melhorias no ambiente escolar e na convivência interpessoal. A secretaria vai apresentar o programa aos gestores nesta semana.

O Programa de Educação pela Paz nas Escolas inclui formação para equipes de supervisão, gestão e coordenação pedagógica; articulação de ações entre as secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos para acompanhar a política pública no âmbito da saúde mental; promoção da comunicação e transparência das ações; e desenvolvimento de projetos pelas escolas, envolvendo as famílias na melhoria da qualidade de vida dos estudantes.

Relações

Na educação infantil, também haverá o Projeto Abraçar, que vai trabalhar o estabelecimento de relações permeadas pela afetividade, autonomia, responsabilidade, domínio pessoal e sentimento de pertencimento. O piloto será iniciado pela Casa da Criança Arapiranga, no Jardim da Paz.

“Precisamos zelar pelas nossas crianças, para que elas cresçam e se desenvolvam em um ambiente saudável, inseridas em uma educação que promova a paz”, disse o prefeito Chico Sardelli (PL).

O Programa de Educação pela Paz complementa a contratação de psicólogos via concurso público para atuação nas escolas.

A prefeitura cita, ainda, o Núcleo de Segurança Escolar, que compreende a presença a Gama (Guarda Municipal de Americana) nas escolas, nova patrulha escolar, a implantação do Botão do Pânico – tecnologia que permite o acionamento imediato da guarda em caso de emergência – e o treinamento de educadores para atuarem em situações extremas, além da criação de um canal direto e comunicação entre gestores e os patrulheiros.