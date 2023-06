Segurança nas escolas: psicólogos iniciam visitas nesta segunda-feira, em Americana

Profissionais foram contratados pela prefeitura em resposta a ataques ocorridos no País

Novos servidores participaram de reunião para discutir um plano de ação - Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

Os quatro psicólogos recém-contratados pela Prefeitura de Americana para a rede municipal de ensino começarão a visitar as escolas nesta segunda-feira. A convocação dos profissionais, aprovados em concurso público, integra o pacote de medidas de segurança anunciadas pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em abril.

Eles terão uma ação preventiva. “Inseridos no ambiente de cada escola, vamos elaborar em conjunto com a comunidade escolar projetos preventivos e interventivos visando o fortalecimento de vínculos e do senso de coletividade, o que, a longo prazo, representa uma melhora na saúde mental de todos”, disse uma das psicólogas, Lílac Rivas Troia.

Ela e os outros três profissionais – Aniele Larissa Ivaldi Nunes, Gabriela Corrêa Ramos e Vitor Valadares Correa – farão as visitas ao longo de três semanas.

“Vamos conhecer profundamente as unidades, o cotidiano escolar, a equipe pedagógica, alunos, pais, gestores e funcionários, para nos apropriarmos do funcionamento e da rotina de cada escola. Queremos entender as relações sociais entre família e escola, entre funcionários, entre os estudantes e a escola e outras relações que compõem o ambiente escolar, afirmou Aniele.

Segundo Gabriela, a ideia é compreender as demandas e necessidades das unidades e do território em que elas estão inseridas. “Nas visitas, vamos observar e conversar com os profissionais, familiares e estudantes para mapear e identificar as possibilidades de contribuição da psicologia escolar”, comentou.

Na última quarta, o quarteto apresentou um plano de ação para diretores, coordenadores e pedagogos. “Serão realizados atendimentos institucionais em colaboração com a equipe multiprofissional, com foco em encontros coletivos de estudantes, familiares, gestores, educadores e outros funcionários”, apontou Vitor.

O Executivo anunciou a convocação dos psicólogos em resposta à sequência de ataques em escolas que ocorreram no País entre março e abril. No último dia 19, houve outra ocorrência, desta vez em Cambé (PR), com dois adolescentes mortos.