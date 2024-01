Americana tem 500 vazamentos na fila para conserto, diz DAE

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana tem 500 vazamentos na fila e chega a fazer 80 atendimentos para conserto por dia. A informação foi dada pelo novo superintendente da autarquia, Marcos Morelli, em entrevista ao programa Gold Morning, da Rádio Gold (94,7), nesta sexta-feira (19).

Segundo Morelli, foi feito um aumento na quantidade de equipes para consertar vazamentos. Além disso, técnicos do departamento realizaram uma pesquisa que apontou que de 10% a 12% da água tratada é perdida por conta de rompimentos detectados na rede.

Vazamento na Rua João Martin Milena, no Parque Gramado – Foto: Divulgação

Porém, essa porcentagem pode ser maior, já que devido à dificuldade para monitorar cerca de 1,2 mil quilômetros de rede — distância que daria para fazer 10 viagens de Americana até a cidade de São Paulo — pode haver vazamentos não detectados.

O DAE estima uma perda total de 45%, considerando também a água utilizada no processo de tratamento, como para limpeza de reservatórios. O índice está acima das médias das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, que variam de 36,18% a 37,9%, segundo levantamento mais recente do Instituto Trata Brasil e da consultoria GO Associados.

As regiões mais preocupantes do município são da Praia Azul e do Jardim Boer. “Lá no Boer a rede é muito rasa. O fato de ser piçarra [espécie de rocha usada para aterro] acaba não aprofundando a rede e, quando há muita vibração, em ruas que passam muitos caminhões, a rede rompe”, explicou Morelli.

Ainda de acordo com o superintende, há outros desafios para conseguir diminuir a fila de vazamentos, como a eficiência do conserto, a qualidade da rede trocada e instalação de válvulas para controle da pressão da água.

No Parque Gramado, um leitor enviou ao LIBERAL uma reclamação de vazamento na Rua João Martin Milena. A via foi recapeada nesta semana pela prefeitura e o problema na rede fará com que ela seja aberta para conserto.

Resposta do DAE

Após questionamento da reportagem, o DAE informou que o conserto será realizado até segunda-feira (22). O departamento ainda destacou que foi feito um levantamento prévio nessa rua, que não identificou pontos de vazamento antes de ser feito o recape. Portanto, o rompimento da rede ocorreu durante ou após a obra.