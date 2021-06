Americana abre mais 1,5 mil vagas de vacinação para o próximo sábado

A Secretaria de Saúde de Americana abriu mais 1,5 mil vagas para vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) no sábado (19). Os horários são destinados para pessoas com idade a partir dos 50 anos.

No final da tarde desta quinta (17), a prefeitura informou que as vagas se esgotaram em uma hora.

Serão oferecidas 500 doses no posto de vacinação da FAM (Faculdade de Americana) e mais mil doses no da Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), que funcionarão das 8h às 16h.

A prefeitura esclareceu que essas 1,5 mil doses anunciadas hoje são além das que já haviam sido disponibilizadas esta semana para o sábado.

Para se vacinar, é necessário fazer agendamento no site da prefeitura. Contudo, o link aparece com mensagem de erro nesta quinta-feira. O LIBERAL mostrou que a população tem enfrentado dificuldades para conseguir realizar o agendamento.

A prefeitura disse que o site não está fora do ar, mas que pode haver instabilidade em função da alta procura simultânea, uma questão que foi identificada nos últimos dias. O município lembrou que, desde o início da vacinação, o portal já efetuou 76 mil agendamentos.

“A Prefeitura já vem trabalhando para melhorar a capacidade do site de receber acessos simultâneos, mas é preciso destacar que o agendamento ocorre basicamente com as doses disponíveis, portanto, ainda que o atual público seja estimado em 30 mil pessoas, os agendamentos ocorrerão de acordo com a quantidade de vacina que tivermos em mãos”, explicou o município.

No dia da vacinação, é preciso levar um documento com foto e um comprovante de endereço no próprio nome.