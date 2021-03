Aluguel de respiradores evita colapso de UTIs em Americana

No dia em que a ocupação nos hospitais particulares chegou a 100%, prefeitura abre três novos leitos no HM, os únicos livres na cidade

O aluguel de três novos respiradores pela Prefeitura de Americana evitou o colapso do sistema de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) da cidade nesta quinta-feira (18). Os três leitos abertos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com os aparelhos eram os únicos livres no município, já que os três hospitais particulares estavam 100% ocupados.

Na quarta-feira (17), Americana contava com 64 leitos de UTI – que são aqueles com respiradores -, e 61 estavam ocupados. Já nesta quinta, o número de unidades subiu para 68, das quais 65 estão em uso, o que representa 96% de ocupação.

Com os hospitais particulares lotados, leitos abertos no HM mantém município com UTIs viáveis – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Além dos três novos leitos do HM, o Hospital Unimed aumentou de 22 para 23 as unidades com respiradores. No entanto, todos estavam com pacientes nesta quinta.

O aluguel dos respiradores pela prefeitura foi necessário para dar suporte à demanda por leitos em virtude do aumento de casos de Covid-19 na cidade. Os aparelhos foram fornecidos pela empresa Cirúrgica Parma Ltda.

O objetivo do governo Chico Sardelli (PV) é alcançar 30 leitos de UTI gradualmente no HM. O plano envolve ainda a contratação de mais profissionais e estrutura.

No início do mês, eram 15 respiradores em operação no único hospital público da cidade. Já nesta quinta, com os novos aparelhos, o número saltou de 18 para 21. Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a ideia é ter um “super hospital de campanha” dentro do HM.

Nesta semana, foram contratados 21 enfermeiros, 55 técnicos de enfermagem e 15 fisioterapeutas, por meio da empresa Hygea, terceirizada especializada em fornecimento de profissionais. Outros cinco médicos também estão em processo de contratação.

A ocupação dos leitos de UTI do HM nesta quinta-feira é de 85% (18 de 21) e 100% dos leitos com respiradores (30 de 30). No dia anterior, as 18 unidades com respiradores estavam ocupadas.

Na cidade como um todo, existem 84 leitos de enfermaria (sem respiradores), dos quais 75 estavam ocupados, ou seja, 89%.

Mortes

Mais dois óbitos por Covid-19 foram confirmados pela prefeitura nesta quinta.

Uma das vítimas era um mulher de 75 anos, moradora da Vila Conquista, portadora de hipertensão arterial, que estava internada no HM e faleceu no dia 10 de março.

A outra era uma mulher de 84 anos, do São Manoel, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em um hospital particular e faleceu em 17 de março.

Americana atingiu 12.394 casos positivos da doença, com 322 óbitos. Outros 17 pacientes estão internados e 603 em isolamento domiciliar. São 11.452 pessoas recuperadas no município.