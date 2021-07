Estado diz que vacina contra gripe estará disponível para toda população a partir de segunda

O Estado de São Paulo vai ampliar a campanha de vacinação contra a gripe para toda a população a partir de segunda-feira (12). Com término da campanha dos grupos prioritários na sexta-feira (9), as doses remanescentes poderão ser aplicadas pelos municípios em toda a população a partir de seis meses de idade.

Nesta segunda-feira (5), as prefeituras de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste informaram que estavam aguardando orientações da Secretaria Estadual de Saúde para liberar as doses da vacina contra a gripe para as pessoas de outras faixas etárias.

Conforme balanço desta segunda-feira (5) do Governo do Estado, 8,4 milhões de doses da vacina contra gripe foram aplicadas nos públicos-alvo, correspondendo a uma cobertura vacinal de 45,9%, entre um total de 18 milhões de pessoas que integram as categorias indicadas na campanha. Com exceção dos indígenas – único grupo a atingir 100% de cobertura -, todos os demais públicos têm coberturas inferiores a 65%.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a vacinação também está abaixo do esperado.

Assim, a expansão para a população em geral foi definida pela Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com os municípios e permite que mais pessoas se protejam contra o vírus Influenza.

Covid-19

Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra Covid-19 deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas a prevenção contra estas doenças.

Se houver interesse em intercalar o cronograma, como o imunizante contra o novo coronavírus é aplicado em duas doses, é possível receber a primeira, aguardar 14 dias para receber a da gripe, e depois esperar no mínimo mais 14 dias para receber a segunda dose contra Covid-19.