Mesmo com ampliação, vacinação contra gripe segue abaixo do esperado em Santa Bárbara

Mesmo com a ampliação da vacinação contra gripe para todas as faixas etárias na segunda-feira (12), a cobertura em Santa Bárbara d’Oeste segue abaixo do esperado.

Segundo o último balanço da Vigilância Epidemiológica, foram aplicadas 40.949 doses até o momento, um acréscimo de 5.676 em relação ao balanço anterior.

Vacinação contra a gripe está abaixo do esperado em Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Mesmo com esse incremento proporcionado pela inclusão de outras faixas etárias, a cobertura está em 54% do público-alvo estimado inicialmente (restrito, por exemplo, a idosos, profissionais de saúde, gestantes e crianças entre seis meses e menores de seis anos). A meta é de 90%.

“Vale ressaltar que a procura pela vacinação contra a Influenza segue abaixo do esperado, não apenas no Estado de São Paulo, mas em todo o país”, explicou a prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No último balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, há dez dias, a cobertura em São Paulo estava em 45%.

A realização da campanha contra gripe simultânea à vacinação contra a Covid-19 representa um entrave. Isso porque existe a necessidade de respeitar um prazo de 15 dias entre os dois imunizantes, o que deve ser levado em conta tanto para primeira quanto para a segunda dose contra o coronavírus. Se houver conflito, a recomendação do Ministério da Saúde é priorizar a proteção contra Covid-19 e atrasar a da gripe.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Unidades

Em Santa Bárbara d’Oeste, a população em geral pode procurar todas as unidades de saúde.

Contudo, crianças entre seis meses e cinco anos, gestantes e puérperas devem procurar o posto de algum dos seguintes bairros: São Fernando, 31 de Março, Jardim Esmeralda, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2 e Regional Zona Sul.

Balanço

A Secretaria de Saúde de Americana informou que aplicou até o momento 52.378 doses da vacina contra gripe. A população em geral recebeu, segundo balanço da Vigilância Epidemiológica, 4.891 doses. O grupo prioritário com mais doses aplicadas são os idosos, com 22.979 imunizados até o momento.

A vacina é oferecida em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. A campanha seguirá por tempo indeterminado, enquanto houver disponibilidade de doses em estoque.