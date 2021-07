Imunização contra gripe será aberta para todos a partir desta segunda

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) abrem a partir desta segunda-feira (12) a vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade. As doses serão aplicadas enquanto durarem os estoques.

A Prefeitura de Americana informou que as doses da vacina estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas. A administração também irá prorrogar a campanha para os grupos prioritários, enquanto houver disponibilidade de doses em estoque.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura informou, na última quarta-feira, que irá ampliar a imunização, mas disse que ainda está definindo como irá funcionar a estrutura na cidade.

A Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa informou que as doses seguem disponíveis em todas as unidades de saúde, que funcionam de segunda a sexta, das 8 às 15 horas.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré irá ampliar a vacinação, com as doses disponíveis em todas as unidades, de segunda a sexta-feira, entre 7 e 15 horas.

Em Hortolândia, a vacina estará disponível em 17 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira. O horário varia de 7h às 15h30, das 7h30 às 15h30 e das 7h às 16h, dependendo do postinho.

A expansão para a população em geral foi definida pela Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com os municípios, e permite que mais pessoas consigam sua proteção contra o vírus Influenza.

Conforme balanço do Governo do Estado, até o dia 5 de julho, 8,4 milhões de doses da vacina contra gripe foram aplicadas nos públicos-alvo, correspondendo a uma cobertura vacinal de 45,9%, entre um total de 18 milhões de pessoas que integram as categorias indicadas na campanha. Com exceção dos indígenas – único grupo a atingir 100% de cobertura -, todos os demais públicos têm coberturas inferiores a 65%.

Covid

Quem está nos grupos da campanha de gripe e também estiver entre os públicos da vacinação contra o novo coronavírus deve respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas a prevenção contra estas doenças.

Se houver interesse em intercalar o cronograma, como o imunizante contra o novo coronavírus é aplicado em duas doses, é possível receber a primeira, aguardar 14 dias para receber a da gripe, e depois esperar no mínimo mais 14 dias para receber a segunda dose contra Covid-19.