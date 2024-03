Vitrine: Preview na Madame Madu e Maison Madu

As lojas Madame Madu e Maison Madu se uniram para um collab incrível, com a proposta de apresentar um evento exclusivo e muito intimista

As lojas Madame Madu e Maison Madu se uniram para um collab incrível, motivado pela proposta de apresentar um evento exclusivo e muito intimista. A ação foi um desfile de lançamento da coleção de preview outono/inverno 2024 com as duas lojas, com Madame Madu nos acessórios e Maison Madu nos looks.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na passarela, o que todos puderam conferir foi um verdadeiro festival de tendências. Segundo as sócias-proprietárias das lojas, Juliana Jacometo e a filha, Maria Eduarda Cosin, a ideia foi explicar um pouco de moda e tendência para as clientes. Aliás, as próprias modelos, que emprestaram charme, beleza, simpatia e estilo para apresentar a coleção são clientes da loja. “Queríamos mulheres reais na passarela”, comentaram.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além de ficar por dentro do que rola no universo fashion e poder conferir as novidades da nova estação que chega no próximo dia 20, as presentes ainda foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher. Em resumo, foi uma noite incrível, registrada por nossas lentes. Confira!