Vitrine: Lançamento da coleção Outono/Inverno do Welcome Center

Há muito tempo o público do Welcome Center não via um desfile de moda para lançamento de coleção. Com reformulação total e a proposta de atrair cada vez mais visitantes para um dos centros de compras e serviços mais queridos e conhecidos de Americana e região, a direção do empreendimento, juntamente com sua equipe de marketing (leia-se equipe.com), promoveu um evento histórico, em parceria com o Grupo Liberal.

A iniciativa, realizada no dia 26 de março, atraiu bom público e foi marcada por ótima repercussão nas redes sociais. Na passarela, os presentes puderam conhecer as maiores tendências das estações mais charmosas e elegantes do ano. Texturas, tecidos, cores, modelos e estilos foram apresentados por seis lojas: Iam Brand Multimarcas, Patotinha Store vestuário para bebê e criança, Optimara, Polo Play, Le’Claus Calçados e bolsas e Outlet Lingerie.

O sucesso foi tanto que a gestão administrativa já confirmou: no segundo semestre haverá o lançamento da coleção Primavera/Verão com um grande desfile, inclusive com a participação de mais lojas. O melhor de tudo é que o evento, assim como o já realizado, é aberto ao público. Confira nas fotos quem foi presença, lembrando que em nosso portal trazemos mais cliques e no Instagram @o_liberal tem reels do desfile.

