Vitrine: Inauguração da Zanini Kids em Sumaré

Loja abriu filial no Shopping ParkCity Sumaré, no último sábado, e tem causado grande repercussão na cidade

A loja Zanini iniciou suas atividades na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo, em dezembro de 1968. Desde então, já são 55 anos fazendo parte da vida das pessoas. Atualmente, além da matriz localizada em Americana, no icônico endereço da Avenida Antônio Lobo, a empresa comandada pelo comerciante Mário Zanini está em Limeira, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, e acaba de chegar em Sumaré.

Assim sendo, a Zanini Kids inaugurou no Shopping ParkCity Sumaré, no último sábado (2), e desde então tem causado grande repercussão na cidade.

“É com alegria que nós estamos chegando em Sumaré. Mais uma filial nossa, agora, nessa cidade especial, estamos levando empregos e com certeza esse empreendimento terá sucesso, porque criança quer brinquedo”, comentou ele ao LIBERAL.

Repleta de opções para crianças de todas as idades, a unidade está posicionada na parte lateral do shopping, de frente para o estacionamento e próximo ao Supermercado Savegnago. Durante a inauguração, uma benção dada pelo padre Angelo pouco antes de abrir as portas para o público marcou um momento de reflexão e agradecimento.

Na sequência, os clientes puderam conhecer o espaço. Destaque para a presença da Patrulha Canina, que encantou os pequenos com sua alegria.

Com a inauguração realizada no segundo dia do mês de dezembro, a Zanini Kids chegou como um presente para a cidade e promete ser destino certo para quem deseja comprar presente para a garotada, afinal, a seleção de brinquedos divertidos e de grande qualidade são garantias, além de um atendimento especial e personalizado. Confira!

Zanini Kids de Sumaré

Endereço: Av. Rebouças, 3.400 – Jardim Paulista, Sumaré

Horário de Atendimento: de segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingo e feriados, das 14 às 20 horas

Telefone/WhatsApp: (19) 99349-5161

Instagram: @zaninikids

Facebook: lojazanini