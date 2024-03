Vitrine: Evento no Seo Fritz Móveis e Ambientes

O Seo Fritz Móveis e Ambientes promoveu uma aula de inovação no mundo dos móveis para arquitetos e designers de interiores

O Seo Fritz Móveis e Ambientes, sinônimo de excelência e qualidade em mobiliário, realizou uma verdadeira aula de inovação no mundo dos móveis para arquitetos e designers de interiores de Americana e região.

Em colaboração com a Uultis e Top Decor Negócios, o evento teve como destaque a apresentação de Rafael Vier, profundo conhecedor do mercado mundial de mobiliário solto de alto padrão e coordenador comercial da Uultis, abordando “Sua personalidade refletida em seus ambientes” e revelando tendências emergentes no design de mobiliário.

Uultis, nome que evoca “desejo” em latim, é sinônimo de mobiliário que encarna a sofisticação do viver bem. A reunião foi pontuada por uma mesa de iguarias selecionadas, taças efervescentes de espumante e um ambiente fértil para troca de experiências e intensivo networking entre os renomados arquitetos.

