Vitrine: comemorando os 30 anos do Via Direta, em Americana

Os 30 anos do Shopping Via Direta foram celebrados com uma merecida festa, realizada no dia 22 de novembro.

Nesse dia, a celebração começou com um delicioso café da manhã. No período da tarde, uma cerimônia reuniu lojistas, clientes, autoridades, diretoria e fundadores do empreendimento.

Discursos emocionados, homenagens e muitas recordações marcaram esse momento, que também contou com show de Vini Drumond, realizado no lounge montado exclusivamente para a comemoração.

Food trucks e até uma kombi de chopp incrementaram a festa, prestigiada por cerca de 600 pessoas, que passaram ao longo do dia. Para receber os clientes, as lojas prepararam muitas novidades e algumas promoções.

Destaque para o sorteio de R$ 2 mil em vales-compra, algo que animou bastante os presentes.

Como foi a comemoração das três décadas desse empreendimento, que é sinônimo de pioneirismo e confiança, não poderia faltar o parabéns com direito a espumante gelado e bolo.

Atualmente, o Via Direta possui 70 operações com planos de expansão. Com ótima localização, o empreendimento é um dos primeiros shoppings de confecção do Brasil e continua inovando.

Recentemente, aprimorou serviços e conta com um sistema de delivery para todas as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Assim, os clientes podem contar com rotas diárias para entrega de mercadoria.

“Contamos com os agentes de moda em várias cidades e regiões do estado de São Paulo que fazem essa ponte em buscar a mercadoria e poder entregar ao cliente, quando o mesmo não pode estar de forma presencial”, explica a diretoria.

