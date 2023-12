Vitrine: 45 anos de Ótica Americana

Em 28 de novembro de 1978, o então jovem casal Hélio Jersi Favaro e Roselena Monti deixava para trás seus empregos anteriores para empreender em Americana e assim começar a escrever uma história de muito trabalho, esforço e sucesso.

Nascida como Relojoaria Omega, posteriormente a empresa comandada pelo casal ganharia o nome de Ótica Americana. Localizada na Avenida Cillos, 1.827, desde sua inauguração, em 1978, a ótica tem se transformado em sinônimo de tradição e qualidade.

Para celebrar os 45 anos de história, a família realizou uma festa no próprio estabelecimento. Cerca de 300 pessoas prestigiaram a celebração e marcaram presença no dia, que entre outros atrativos, contou com diversas promoções, como por exemplo os 40% de desconto na aquisição de multifocais da marca Hoya e a promoção Pague 3 e Leve 4 das caixas de lentes de contato da marca Bausch&Lomb e Solótica.

A festividade contou com um delicioso café da manhã e um almoço aos clientes, assim como a promoção da Rádio Gold, do Grupo Liberal.

Atualmente, a ótica conta com sete colaboradores e mantém vivo o slogan “Ótica Americana, a qualidade que você conhece, com o atendimento que você confia!” Somado a isto, para 2024 a diretoria confirmou que pretende expandir o atendimento, ofertando seus produtos a clientes de outras cidades. Portanto, novidades virão por aí, Aguardem!

Um pouco de história

No início, o casal Hélio Jersi Favaro e Roselena Monti Favaro vendia apenas relógios e joias, além de fazer consertos em geral.

Naquele pequeno espaço inicial, eles começaram a construir muitos sonhos e, com o passar dos anos e com a demanda dos clientes, viram a necessidade – e a oportunidade – de comercializar óculos de grau e sol das mais renomadas marcas nacionais e importadas.

Foi em razão dessa mudança que, em 1984, alterou-se o nome de Relojoaria Omega para Ótica Americana, em homenagem à cidade. Na época, o logotipo também foi alterado, sendo incluído a emblemática imagem da moça ao lado da designação nominativa “Ótica Americana”.

O nome é utilizado até hoje em sua fachada e, em 2012, foi registrado como marca de uso exclusivo da empresa. Durante esse período, o prédio passou por reformas e foi ampliado para melhor atender aos clientes da ótica.

Em 1995, também passaram a comercializar lentes de contato de grau e coloridas, inclusive, abrindo um laboratório especializado de contatologia, para adaptação de lentes de contato.

Já em 2001, a Ótica Americana abriu seu laboratório próprio de confecção de lentes esféricas e multifocais, melhorando ainda mais a qualidade dos serviços ofertados aos clientes.

Em 2021, mais uma grande reforma modificou a imagem do prédio, reinaugurado em outubro do mesmo ano. Além disso, a empresa locou um terreno ao lado, local onde funciona o estacionamento, uma maneira gentil de ofertar mais comodidade aos clientes.

Ótica Americana

Endereço: Avenida Cillos, 1.827,

Americana

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Atenção para o expediente no mês de dezembro, que se estende até 20h.

WhatsApp: (19) 3461-3622

Instagram: @oticaamericana.