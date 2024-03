Lançamento para clientes aconteceu com uma agradável recepção realizada no último dia 14

Após muita expectativa, as clientes da Luz da Lua de Americana, finalmente puderam conhecer a nova coleção de uma das marcas mais amadas por mulheres elegantes e de bom gosto, que prezam por beleza e conforto. Com 30 anos de mercado, a Luz da Lua é conhecida por oferecer exclusividade, conforto e atemporalidade.

Em Americana, a loja está sob direção do casal Corine e Eduardo André Nimtz, chegou há alguns meses e já é sucesso, afinal, antes, as fãs da marca precisavam ir até Campinas para escolher seus produtos.

O lançamento para clientes aconteceu com uma agradável recepção realizada no último dia 14, das 14h às 21h. Cerca de 50 clientes passaram pela loja localizada na charmosa Rua das Paineiras, 140, Jardim São Paulo, para conferir as novidades.

A nova coleção se destaca em vários detalhes, como os tramados, metalizados, correntarias e variadas cores, que vão além do tradicional preto, como a panna (off), latte (nude), vênus ouro (dourado), assim como os efeito bicolores, modelos loafers, mules, scarpins, mocassins, as exuberantes botas e muito mais.

Em resumo, a Coleção Illusion revela grandes preciosidades do design da Luz da Lua, com cinco famílias de estilo e tendências que compreendem os mais diversos lifestyles da mulher contemporânea. O Grupo Liberal esteve presente registrando. Confira!

Corine Nimtz e Etelvina Pereira – Foto: Claudeci Junior/Liberal Corine Nimtz e Gisela Magnin – Foto: Claudeci Junior/Liberal LUZ DA LUA – SEGUNDO DIA – Foto: Claudeci Junior/Liberal LUZ DA LUA – SEGUNDO DIA – Foto: Claudeci Junior/Liberal Mariana Cintra – Foto: Claudeci Junior/Liberal Renata Calazans e Corine Nimtz – Foto: Claudeci Junior/Liberal Vivinha e Eugênio Clementi – Foto: Claudeci Junior/Liberal Os anfitriões, Eduardo André Nimtz e Corine – Foto: Claudeci Junior/Liberal Ivanise Maria Pioli Trevisani e Marilda Arabe de Souza – Foto: Claudeci Junior/Liberal Renata Calazans – Foto: Claudeci Junior/Liberal Vivinha e Eugênio Clementi – Foto: Claudeci Junior/Liberal Adriana de Santana Pertile e Juliana Martins – Foto: Claudeci Junior/Liberal Etelvina Pereira – Foto: Claudeci Junior/Liberal Gisela Magnin – Foto: Claudeci Junior/Liberal Caroline Nimtz, Alessandra Nimtz, Corine Nimtz e Juliana Peraro – Foto: Claudeci Junior/Liberal Entre os produtos mais apreciados da Luz da Lua, estão as bolsas, contudo, os calçados também são destaques pela elegância, beleza e conforto – Foto: Claudeci Junior/Liberal Alessandra Nimtz e Juliana Peraro – Foto: Claudeci Junior/Liberal Caroline Carbinatto – Foto: Claudeci Junior/Liberal Caroline e Corine Nimtz – Foto: Claudeci Junior/Liberal Corine Nimtz e amigas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Podem esperar a melhor coleção de outono inverno já vista. Os produtos estão maravilhosos. Quem vier conhecer vai se surpreender com o que vai encontrar”, diz Eduardo.

Luz da Lua

Endereço: Rua das Paineiras, 140, Jardim São Paulo – Americana

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 15h

Telefone fixo: (19) 3405-2224 | WhatsApp: (19) 99773-6717

Instagram: @luzdaluaamericana

