Uma década de T&T Distribuidora; veja fotos

A história de vida dos empresários Túllio Xavier Ferreira e Tamyris Araújo Costa é extremamente inspiradora! Natural da cidade de Barra Longa, em Minas Gerais, ele começou a trabalhar muito jovem em uma distribuidora de cosméticos Haskell, em Belo Horizonte. Nesse período foi estoquista, teve passagens como vendedor e exerceu outras funções de base.

Túllio conta que sempre guardava grande parte do dinheiro de seus salários, com o objetivo de investir em sua própria empresa. Quando a primeira oportunidade surgiu, ele e a então namorada, Tamyris (hoje esposa e sócia), encararam o desafio de mudar para outro estado e vieram para Americana fundar a própria distribuidora: a T&T.

Por aqui, além de prosperar, criaram família e recentemente celebraram 10 anos da T&T Distribuidora, que além dos cosméticos da Haskell, trabalha com as marcas Oh My! e Parfum Brasil e atende atualmente mais de 500 lojas nas cidades da Região Metropolitana de Campinas e Circuito das Águas.

Uma das razões do sucesso da empresa, que emprega mais de 60 colaboradores, é a busca constante de melhorias, treinando o time de promotoras de vendas para oferecer o melhor atendimento ao cliente nos pontos de venda. Para garantir o padrão e atendimento, anualmente promovem uma convenção de treinamento com os maiores especialistas das marcas que distribuem.

Completíssimo, o evento é realizado em 3 dias, com mais de 30 horas de palestras sobre tricologia, colorimetria, tratamentos capilares, marketing e vendas. Esse ano, a convenção também contou com um coquetel de encerramento para comemorar o aniversário da empresa.

O jantar foi realizado no Villa Harmonia, para 150 pessoas, entre colaboradores da empresa, clientes, amigos e familiares. O LIBERAL esteve presente registrando. Acompanhe!

Gabriela Nyholt, a Gabi Céu com Matheus Monteiro – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Gleiciane Oliveira e Fernando Almeida – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Jéssica Viana, Michele Petrini e Mariana Vale (Marketing) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Larissa Campos Mendes, Caio Yuri, Bruna Rodrigues, Jeffersson Ricardo Ferreira, Jéssica Paola Furlan e Ricardo Montilla (Equipe de Administração e Expedição) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Marcos Almeida e Leda – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Vera Queiroz e Bello Queiroz (Representante da Danny Cosméticos) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os anfitriões, Túlio Xavier Ferreira e Tamyris Araújo Costa – Foto: Claudeci Junior/Liberal

02 Beatriz, Shirlei e Odir Demarchi, vice-prefeito de Americana.JPG

Dionísio Júnior, Sávio Gonçalves, Ester Nogueira, João Júnior, Demétrio Santos e Waldemiro Peterle (Indústrias Haskell) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Harielli Pereira e Bruno Cia (Representante da Rede de Supermercados São Vicente) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Danielle e Alexandre Silva (Representante da Rede de Supermercados Pague Menos) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Marcos Almeida e Leda (Xodó Cosméticos) – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Túlio Xavier Ferreira e Tamyris Araújo Costa com os filhos Otávio e Alicia – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O casal Túlio Xavier Ferreira e Tamyris Araújo Costa entre José Flávio Ferreira de Araújo, Teillon Xavier e Henry Xavier – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maria Lúcia de Araújo Costa – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Manu Guilen e Guilherme Bryan – Foto: Claudeci Junior/Liberal

As produtoras, Rafaela Nobre e Marli Brito Viana – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Breno Almeida e Kelly Ferreira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Felipe Almeida e Juliana Souza – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“O coquetel foi algo muito esperado por todos. Poder comemorar 10 anos de existência ao lado de grandes clientes, colaboradores com muitos anos de casa e familiares que acompanharam a nossa trajetória de luta foi um marco na história da T&T”, disseram Túllio Xavier Ferreira e Tamyris Araújo Costa, proprietários da empresa.

Check-list

Produção: Bárbara Demarchi

Buffet: Madressilva

Som e Iluminação: Vision Som e Luz

Salão: Villa Harmonia

Vídeo: Zana Filmes

Foto: Danilo Sigrist

Decoração: Odair Romeiro

Segurança: Ekipe Support Service

Doces: Pão de Lô

T&T Distribuidora

Área de atuação: A T&T distribui na maioria das cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e todas as cidades do Circuito das Águas.

Instagram: @tetdistribuidora

Telefone: (19) 2144.3534

