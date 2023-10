Contando com a participação recorde de 50 fornecedores, a 2ª edição da Feira Noivas e Festas, organizada pela CEO Events, foi um grande sucesso. O encontro, realizado na Villa Americana Eventos, levou em dois dias mais de 250 pessoas interessadas em conhecer fornecedores do mercado de festas. “Nosso objetivo é tornar o dia da escolha de fornecedores e fechamento mais fácil para os clientes. Assim, eles podem ver tudo que precisam em um só lugar”, avalia Letícia Damasceno, proprietária da empresa organizadora do evento.

Muito bem recebidos, os visitantes foram brindados com “welcome drink”, além de cafés e capuccinos. Ao longo das duas noites, eles puderam conhecer e ter contato com os mais variados produtos e serviços relacionados a festas e eventos. Destaque para os desfiles de trajes do Sinq Atelier, que, junto com apresentações musicais, tornaram esses alguns dos momentos mais especiais da programação.

Para coroar a feira, em dois dias a organização sorteou R$ 10 mil para dois clientes (sendo R$ 5 mil cada) gastarem com os fornecedores do evento.

O sucesso foi tanto que a organização promete: “A feira será anual e a próxima edição será espetacular”. Sendo assim, aguardem!

01 Letícia Damasceno, organizadora do evento – Foto: Claudeci Junior_Liberal

02 Desfile de trajes do Sinq Atelier foi um dos momentos mais aguardados da noite – Foto: Claudeci Junior_Liberal

03 Cerca de 250 pessoas prestigiaram a segunda edição da feira – Foto: Claudeci Junior_Liberal

04 Uma modelo de cabelo e maquiagem, entre Alessandra Mara e Ju (Alessandra Mara Studio de Beleza) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

05 Juninho Souza e Andresa de Luca (Ekipe Segurança) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

06 Luzia Alvares e Anderson Mantovani (Demi Panachê) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

07 Mauricio Línea e Luciana Moralli (Villa Americana Eventos) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

08 Well Lucas (RCA Drinks e Dance) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

09 Wesley Carvalho e Diego Leo (CVC) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

10 Vanderson Alves Sabino, Maurício Cerri e Nathália Dionísio (Vision) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Adrielle Arruda, Diogo Arruda, Giovanna Martins e Bruna Mendes (Photo Smile) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Ana Laura Petri (Convite e Cia) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Carlos Henrique Taioqui – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Clóvis Espinosa – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Eduardo Pedro (Dama) e pessoal da Nileec – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (17) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (144) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (147) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (149) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (150) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (163) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

FEIRA NOIVAS E FESTAS (168) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Gulherme Versignassi e Maria Zappia (Los Brigadeiritos) – FEIRA NOIVAS E FESTAS (69) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Juliano Ghizini (X-Party) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Kelly Monteiro (Bbbloom Ônibus Balada) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Luis Carlos (Doce Sonho Brasil) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Luiz Fernando Henrique dos Santos (A Resistência) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Márcia e Eliseu Boraschi com a filha Mariana (Borasom) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Modelos vestindo Sinq Atelier – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Nileec Eventos – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Renata e chef Fazan (Fazan Buffet) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Rosana Barbosa, Thainá Barbosa e Adriana Albanez (Evelyn Raquel Cerimonial) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Stefani Fadel e Tânia Fadel (Ste Pipocaria) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Stella Sândalo (Apriori Agência de Eventos) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Thais Magalhães e Andréa Oliveira (Geladinho Gourmet Matha) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Thaís Rodrigues (Lilu Arts) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

Vanda Souza, Geovana Xavier e Mara Daniela (Emme Doces Finos) – Foto: Claudeci Junior_Liberal

