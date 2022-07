Dia 7 de julho foi uma data importante para Americana, assim como para a Rede Savegnago Supermercados. A primeira loja da rede na cidade, localizada na Rua Washington Luís, 548, no centro, teve investimentos de R$ 14,5 milhões, gerando 180 novos empregos. Com ambiente climatizado e layout moderno, a loja 57 conta com um mix diversificado de produtos e serviços que com certeza prometem agradar muito os clientes. Tanto é que já no primeiro dia de funcionamento a loja recebeu muita gente. Com a benção do reitor da Basílica de Santo Antônio, símbolo da cidade de Americana, o Savegnago chegou à cidade como o próprio presidente-executivo fez questão de destacar “para somar e fazer parte da história”. Que assim seja, lembrando que em breve, tem mais inauguração!

01 Inauguração contou com a presente da diretoria da rede Savegnago e de autoridades locais – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Unidade está localizada na Rua Washington Luís, 548, centro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Chalim Savegnago, presidente da rede Savegnago entre Murilo Savegnago e Rodolfo Savegnago – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Odir Demarchi (vice-prefeito) e Chico Sardelli (prefeito) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Toninho Savegnago, presidente do Conselho – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Carlos Trovão, diretor executivo de Operações – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Sarrassini, vice-presidente Comercial e Logística – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 Fernando Bolsoni (coordenador de Marketing) e Paulo Camargo (diretor de Tecnologia da Informação) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 Marcus Vinicius, gerente da loja – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 Hermano Fornari (Shalon Propaganda) Ricardo Del Lama (arquiteto responsável pela obra) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

11 Marcos Leite, gerente Trade Marketing – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

12 Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

13 Diego Guidolin (secretário de Planejamento de Americana) e Tamara Cury (representando o Fundo Social de Solidariedade) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

14 Anne de Azevedo (auxiliar de Gestão de Pessoas) e o reitor da Basílica de Santo Antônio, padre Valdinei Antônio da Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

15 Bruno Barbosa (coordenador de Obras) e Daniel Bossolane (gerente de Engenharia) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

16 Roberta Campos, Guilherme Espirito Santo, Claudio Najar e Larissa Oliveira (EPTV) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

17 Rede doou 6 toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Americana – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

18 Muitos clientes prestigiaram a inauguração da primeira unidade da rede na cidade – Foto: Junior Guarnieri – Liberal









Luis Aparecido (Limp Sert Prestação de Serviço) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Mário Ferretti da Ferretti Distribuidora – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Max Silva e Gustavo Chaves – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Murilo Savegnago, Chico Sardelli, Chalim Savegnago e Odir Demarchi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Murilo Savegnago (gerente de Marketing) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Rodolfo Savegnago (gerente Comercial) e Leonardo Monteiro (Friboi) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Toninho Savegnago, Chico Sardelli, Chalim Savegnago e Odir Demarchi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Estrutura da loja

– Foto: Junior Guarnieri – Liberal

A loja 57 possui 1.500 m² de área de vendas, 12 pontos de check-out (caixas) e 4 de self check-out (autoatendimento). Além disso, o estacionamento coberto é para 110 veículos. Destaque para o espaço gourmet com opções de lanches, salgados e sucos, além de uma padaria com mix de pães artesanais e especiais e rotisserie. A nova unidade conta ainda com uma adega de vinhos nacionais, importados e destilados com mais de 500 rótulos, bem como uma área de cervejas especiais e premium, e um setor de bebidas geladas.

A área de alimentos saudáveis, com opções de produtos sem glúten, orgânicos, sem lactose e integrais; o setor de hortifruti modernizado, com itens frescos, direto do produtor, e a grande variedade em flores e plantas também se destacam. Outro ponto alto é o açougue Nota 10, com garantia de procedência. Empório com variedade em frios, laticínios e embutidos, com serviço de fatiamento na hora e perfumaria com produtos de maquiagem e cuidados pessoais também são oferecidos na loja.

Savegnago – Unidade em Americana

Endereço: Rua Washington Luís, 548, Centro

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 7h às 22h e aos domingos das 7h às 20h.

