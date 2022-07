A cada bimestre a Diretoria Regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) promove uma reunião plenária, com o objetivo de trazer novidades e assuntos pertinentes ao crescimento da indústria.

A última reunião bimestral aconteceu no dia 24 de junho e foi promovida em uma das salas de eventos do NoHotel Premium.

Na ocasião, esteve em pauta o “Aplicativo Inteligência de Mercado 2.0”, apresentado pelo convidado Paulo Sérgio Pereira da Rocha, da equipe técnica da Decomtec (Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia)/Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

De forma resumida, pode-se dizer que o aplicativo é de grande relevância para a expansão das áreas comerciais das empresas, lembrando que a ferramenta está disponível para associados. Após a palestra, um almoço no próprio hotel finalizou a tarde. Confira!