Restaura Jeans, em Americana, lança lavanderia própria

Novidade atende uma demanda do público e visa oferecer um serviço com ainda mais excelência aos clientes

Com um ano de funcionamento no novo endereço e com 15 anos fazendo sua história em Americana, a Restaura Jeans acaba de lançar a sua lavanderia própria. Antes da inauguração desse espaço, a empresa já oferecia o serviço de lavanderia, contudo, era terceirizado.

Assim sendo, atendendo uma demanda do público e visando oferecer um serviço com ainda mais excelência aos clientes, as empreendedoras Marina Sanchez Gallart Chicone e sua mãe, Mercedes Sanchez Gallart Chicone viram que esse era o momento ideal para ter a lavanderia própria, uma possibilidade que a marca Restaura Jeans oferece às franquias e que está super em alta.

A Lavanderia Smart é totalmente tecnológica, automatizada além de ser sustentável, considerando que os produtos utilizados em seus processos são todos biodegradáveis, ou seja, não agridem o meio ambiente, uma preocupação sustentável que já faz parte da essência da marca. Agora, além de poder controlar ainda mais a qualidade do serviço, o prazo de entrega está ainda melhor.

Para celebrar mais essa conquista, houve um café da manhã para clientes, amigos e familiares. Confira!

Equipe Restaura Jeans, Marina Sanchez Gallart Chicone, Mercedes Sanchez Gallart Chicone,Bárbara Santos, Leila Chicone e Bárbara Favarão – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

O advogado Thiago Chicone com a filha, Isabel, o avô, Francisco Chicone, a avó, Mercedes Sanchez e a esposa, Leila Chicone – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Mercedes Sanchez Gallart Chicone e o marido Carlos Chicone – Foto: Arquivo Pessoal

Bárbara e Bel Gândara – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

José Raimundo Andreghetto e Maranice Andreghetto – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Rosangela e Maximiliano Riper – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Carlos Roberto Vessoni – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Leá Forte – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL

A família das proprietárias também prestigiou a inauguração na Restaura Jeans – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Júlia Rossetti e Fátima Barella – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Renan Pinto e Marina Chicone – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Rosa Sanchez Moreira e Jair Alves Moreira – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Valmir Bortolotto – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Vanda Santarosa – Foto: Junior Guarnieri_LIBERAL.JPG

Sobre a Restaura Jeans de Americana

A Restaura Jeans Americana é uma franquia gaúcha com mais de 30 anos de mercado, que nasceu com a proposta de reaproveitar jeans desbotados, porém, com o tempo, foi agregando mais serviços ao repertório como os famosos processos de tingimento e renovação de couro.

Na Restaura Jeans de Americana, a principal proposta é ser um centro de serviços que oferece desde tingimento de roupas (cama, mesa e banho), tênis de tecido, costura e customização de todo tipo de roupa até a renovação, reidratação e retingimento de artigos de couro em geral.

Já em relação à lavanderia, ela é destinada para todo tipo de peça, também incluindo cama, mesa, banho e tapetes.

Restaura Jeans Americana

Endereço: Avenida Paulista, 379, Colina

Atendimento: De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h

Telefone e WhatsApp: (19) 3406-3336

Redes Sociais:

Instagram – @restaurajeansamericana

Facebook – Restaura Jeans Americana