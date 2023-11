A Marmoraria Futura, pertencente ao Grupo Futura, está presente no mercado há 5 anos - Foto: Leonardo Matos_Liberal

Seguindo o lema “bons em fazer negócio, excelentes em fazer bem feito”, a Marmoraria Futura, pertencente ao Grupo Futura, promoveu na última quarta-feira (8) um open office. A proposta do evento, realizado em um final de tarde, foi receber parceiros para apresentar o showroom e o estoque de novas pedras exóticas disponíveis em seu catálogo de venda.

Presente no mercado há 5 anos, a marmoraria Futura é administrada pelos empresários Danillo Dias, Alexandre Rodrigues e Mateus Rodrigues. A empresa oferece produtos e serviços para consumidores finais, construtoras, arquitetos e designers, comercializando mármores, granitos e quartzitos. E atua na produção de lajes pré-moldadas de concreto, treliça e protendida. Para a Futura, cada obra é única e todo projeto é feito com excelência, sofisticação e elegância.

O open office foi uma excelente oportunidade para conhecer o espaço e fazer networking. O evento contou com a participação de 67 pessoas, entre clientes, arquitetos, engenheiros, designers e outros parceiros. “Nossa ideia era estreitar ainda mais os laços com eles, além de exibirmos nosso espaço e assim poder contribuir com o trabalho de cada um”, afirmam os diretores do empreendimento.

Destaque para a mostra de pedras exóticas (quartzitos naturais) que, segundo eles, muitas vezes não recebem o devido valor. “Eles são colocados de lado, contudo, são capazes de fazer um trabalho de muita naturabilidade e requinte”, revelam.

O LIBERAL esteve presente registrando os melhores momentos do evento realizado na sede da marmoraria, localizada na Rua do Ósmio, 1.713, Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste. Confira!

