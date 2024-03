No último dia 5 de março, a Construtora Sega recebeu representantes de imobiliárias parceiras para apresentar o seu mais novo empreendimento, o charmoso e moderno Vila Anthinori. O meeting de vendas aconteceu no auditório do Quiero Café e reuniu cerca de 75 pessoas.

Além da Dimarzio Imobiliária, que é a responsável pela venda do empreendimento, marcaram presença as imobiliárias que também vão comercializar os apartamentos: Absoluta, Avansi, Casa P, Urbes, Arbix, De Faria e M. Politano.

O empreendimento foi apresentado pelo diretor Marcel Sega, que se mostrou animado com a novidade da Construtora Sega, referência no mercado regional quando o assunto é qualidade, credibilidade, confiança e realização de sonhos.

Com uma torre e 16 pavimentos (15 + rooftop), o Vila certamente será sucesso de vendas. Pra quem não sabe, rooftop é um conceito que é tendência e basicamente significa que o espaço terá um terraço moderno e sofisticado, com várias opções para relaxar, admirar a vista e curtir um ar fresco. Além disso, são apenas quatro apartamentos por andar e 60 unidades.

Com localização privilegiada, o Vila Anthinori será construído na Rua Líbano, 227, Vila Omar, onde também funcionará o plantão de vendas. O lançamento oficial das comercializações será neste sábado (16).

Vila Anthinori

7 informações que valem a pena saber sobre o Vila Anthinori

Garagem: 1 ou 2 vagas cobertas

Áreas de lazer completa com rooftop na academia, lounge gourmet, piscina, lounge zen, petplay e coworking

4 pontos para ar condicionado

Varanda gourmet com churrasqueira

Preparação para aquecimento a gás

Iluminação e ventilação natural em todos os espaços

Ambientes integrados